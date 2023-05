«Killers of the Flower Moon» hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes.

Filmen kommer på kino i Norge i oktober. Senere lanseres den på Apple

Dette er ikke en Whodunnit, men en Who Didn’t Do It, sa regissør Martin Scorsese under verdenspremieren i Cannes. Mer kortfattet presist kan det neppe sies.