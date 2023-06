Nå nærmer det seg sommerferie med stormskritt for mange. Noen skal reise til utlandet, andre skal på norgesferie. Og jeg håper noen blir igjen her i byen. Det skal nemlig jeg. Og det tror jeg blir skikkelig bra. For Oslo er jo en fabelaktig sommerby, særlig når været og temperaturene er som nå. Og samtidig som jeg skriver dette, popper varslet om at det er ventet hetebølge på Østlandet neste uke. Husk solkrem a!