Utgangspunktet for denne horrorhistorien er nesten provoserende banal. En vennegjeng har fått låne en mystisk balsamert hånd, som det hevdes kan sette dem i forbindelse med demoniske krefter. De inviterer til en seanse for å filme det som eventuelt skjer, men kanskje først og fremst for å få seg en latter.

Men regissørbrødrene Danny og Michael Philippou nøyer seg ikke med å gi oss billige gys fra b-horrorfilmens skraphaug. De vender dette vaklende utgangspunktet ganske talentfullt til noe langt mer medrivende som berører hovedpersonens sorgprosess etter morens død.