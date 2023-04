Mens halvparten av norske ungdommer oppgir symptomer på klimaangst, er det frykten for å bli drept i et jordskjelv eller en tsunami som er bakteppet i denne japanske filmen.

Den marerittaktige åpningen tar oss inn i et dystopisk landskap som er rammet av en naturkatastrofe. Forlatte, ødelagte bygninger er overgrodd. Det minner om ruinene i TV-serien « The Last of Us » (HBO). En liten jente løper for livet mens hun roper «mamma».