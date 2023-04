Det er ingen hemmelighet at Vink-redaksjonen elsker Oslo. Likevel kjente vi, da hele gjengen var i København forrige uke, at danskene kan dette med storby et par hakk bedre enn oss. Men så kommer vi hjem og ser at nye, kule steder åpner. Og det er sesongåpning for gamle slagere. Da innser vi at det har skjedd mye her hjemme de siste årene også. Oslo er rett og slett ikke så verst.