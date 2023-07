Oppsummeringen er for abonnenter

May Synnøve Rogne

I traileren til «Barbie» hevdes det at om du elsker Barbie, er filmen for deg. Om du hater Barbie, er den også for deg.

Etter å ha sett filmen, er jeg litt usikker på det siste. Den polariserende dukken vil nok også provosere. Kroppspresset blir nok ikke mindre etter denne fluffy filmen. Men først og fremst er «Barbie» sommerens desidert mest fristende variant av softis med rosa strø.