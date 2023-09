Oppsummeringen er for abonnenter

Et drama om en adoptivdatter som søker sine biologiske foreldre, forvandler seg til en fascinerende utforskning av flyktig identitet.

Den fransk-koreanske unge kvinnen Freddie (Park Ji-min) reiser til Seoul nærmest ved en feil. Det er i hvert fall hva hun i begynnelsen vil vi skal tro.

Hun var på vei til Japan da alle flyene dit ble innstilt. Men hun hadde ferie og trengte en ny destinasjon. Det tar ikke lang tid før vi skjønner at Freddie drives av et behov for å komme i kontakt med sine biologiske foreldre i Sør-Korea.